Александра Трусова Фото: фигурное катание России

В пятницу, 27 январяЮ, в Красноярске пройдет мастер-класс известной фигуристки Александры Трусовой. Спортсменка проведет его для городских школ фигурного катания.

Изначально мероприятие должно было состояться 25 декабря, в последний день чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Красноряске. Но спортсменка заболела и снялась с соревнований, а мастер-класс было решено отменить.

Но его не отменили, а перенесли - как раз на предстоящую пятницу. Организаторы очень рады этому и благодарят фигуристку за отзывчивость. Мол, одно дело провести мероприятие, когда ты все равно будешь находиться в городе, а совсем другое - прилететь сюда ради этого.

Мастер-класс пройдет не для всех юных фигуристов, а только для тех, кто прошел предварительный отбор. По словам краевого министра спорта Дениса Петровского, это не будет показатьельным мастер-классом, а показательным занятием от призера Олимпийских игр для фигуристов. Минспорта уверен, это точно принесет практическую пользу юным красноярским спортсменам.