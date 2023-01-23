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НовостиОбщество23 января 2023 13:27

В Красноярске 27 января пройдет мастер-класс фигуристки Александры Трусовой

Мероприятие должно было состояться 25 декабря
Василина ВАСИЛЬЕВА
Александра Трусова Фото: фигурное катание России

Александра Трусова Фото: фигурное катание России

В пятницу, 27 январяЮ, в Красноярске пройдет мастер-класс известной фигуристки Александры Трусовой. Спортсменка проведет его для городских школ фигурного катания.

Изначально мероприятие должно было состояться 25 декабря, в последний день чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Красноряске. Но спортсменка заболела и снялась с соревнований, а мастер-класс было решено отменить.

Но его не отменили, а перенесли - как раз на предстоящую пятницу. Организаторы очень рады этому и благодарят фигуристку за отзывчивость. Мол, одно дело провести мероприятие, когда ты все равно будешь находиться в городе, а совсем другое - прилететь сюда ради этого.

Мастер-класс пройдет не для всех юных фигуристов, а только для тех, кто прошел предварительный отбор. По словам краевого министра спорта Дениса Петровского, это не будет показатьельным мастер-классом, а показательным занятием от призера Олимпийских игр для фигуристов. Минспорта уверен, это точно принесет практическую пользу юным красноярским спортсменам.