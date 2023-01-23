В Красноярском крае за зиму от обморожения погибли 10 человек

Специалисты рассказали, как греться в мороз Фото: Мария ЛЕНЦ

Зима унесла 10 жизней красноярцев. Они погибли от обморожения, сообщает краевой минздрав.

С приходом холодов жители Красноярского края стали чаще попадать в больницу с этим диагнозом. Так, по информации краевого центра медицины катастроф, с 16 по 22 января с обморожениями поступили 33 человека, 16 пациентов госпитализировали.

Всего же с октября 2022 года к медикам по этой причине за обратились 277 жителей края, из которых 8 - дети. В больницу положили 130 человек, но 10 из них перебороть холод не смогли.

Специалисты напоминают, что переохлаждение может наступить минимум при -5 градусах. А в сильные холода нужно тепло одеваться - не забывать о шерстяных носках и перчатках. Согреваться алкоголем в морозы запрещено и опасно!

- В этом случае человек не может адекватно оценить собственное состояние, к тому же идет большая потеря тепла. Первые признаки обморожения: белая, так называемая «стеклянная» кожа, потеря чувствительности, - рассказывают специалисты.

Также стоит отказаться от растираний снегом или шерстяными варежками. При таком способе могут образоваться микротравмы. После прихода домой прыгать в горячую ванну также не рекомендуется: кожа должна отогреваться постепенно.

А если от холода на коже образовались волдыри, то стоит обратиться к врачу.