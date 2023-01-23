В красноярском селе Светлолобово открылась школа после капитального ремонта. Фото: krskstate.ru

В селе Светлолобово Новоселовского района после капитального ремонта открылась школа. Об этом сообщает министерство образования Красноярского края.

Ремонт здания начался еще прошлой весной, а завершился в декабре 2022 года. Для учеников школа открылась после новогодних каникул. Обновленное учреждение приняло более 200 учеников.

На ремонт школы из федерального и регионального бюджетов ушло более 28 миллионов рублей. Еще 11 миллионов потрачено на покупку оборудования.

На результат ремонт посмотрела министр образования Красноярского края Светлана Маковская:

- После ремонта школьники и педагоги начинают по-новому выстраивать учебный процесс в современном здании с высокотехнологичным оборудованием. Для сельских учеников открываются теперь дополнительные возможности – появляется мотивация участвовать в различных олимпиадах, исследовательских работах. Надеюсь, что в вашей школе будет обязательно создано российское движение детей и молодежи «Движение первых», чтобы вы могли проводить новые и интересные мероприятия и активно участвовать в жизни образовательного учреждения.