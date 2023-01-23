В Красноярске планируют построить «южный обход» для разгрузки выезда из города через Свердловскую

Улица Свердловская Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске запланировано построить «южный обход» для разгрузки выезда из города, проходящего через улицу Свердловскую. Как сообщил мэр города, дублером Свердловской станет улица Саянская:

- Это будет реализовано к 400-летию Красноярска. Мы считаем, что сейчас южный выезд из города очень загруженный, необходимо сделать еще одну транспортную артерию, которая позволит уменьшить транспортный поток.

Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Что касается долгожданной развязки в «Тихих Зорях» и в районе Арены «Платинум», то она будет готова к эксплуатации уже в 2023 году:

- К строительству выезда в районе микрорайона «Тихие Зори» и Арены «Платинум» мы приступили в прошлом году. Окончание работ и открытие развязки запланировано в 2023 году. Выезд будет организован в соответствии с теми проектными документами, которые были подготовлены.