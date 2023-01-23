В Красноярске для комплексного развития территорий будет подготовлена 41 площадка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске для комплексного развития территорий будет подготовлена 41 городская площадка. Об этом рассказал во время интервью на радио «Комсомольская правда-Красноярск» мэр города Владислав Логинов.

- Для комплексного развития территорий у нас подготовлено уже 6 площадок, а вообще таких площадок будет 41. Все прошли публичные слушания в 7 районах по правилам землепользования и постройки. На все поступившие от жителей вопросы дали ответы. В общей сложности на слушаниях присутствовало несколько тысяч человек. В большинстве случаев люди понимают, когда с ними ведут диалог. Приведу пример. Буквально на днях состоялся прием граждан по личным вопросам. Пришел житель микрорайона Вавиловский, который рассказал, что, по мнению проживающих в этом микрорайоне, совсем скоро там не останется свободных мест – все займут высотки после комплексного развития территории. Поэтому я позвонил застройщику, попросил его собрать жителей, инициативную группу, и рассказать, представить презентационный материал, как будет выглядеть их микрорайон Вавиловский.