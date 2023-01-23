Мэр Красноярска Владислав Логинов призвал глав районов активнее работать с жителями

Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время интервью на радио «Комсомольская правда-Красноярск» мэр города Владислав Логинов призвал руководителей районных администраций активнее работать с жителями и сопровождать решение их проблем на всех этапах. Как отмечает глава города, основной концепцией должно быть «одно окно»:

- Основная точка контакта – администрация района и её глава. Тот, кто ближе к людям. Тот, кто должен находиться рядом с людьми. Будучи главой района, я ставил задачу своему коллективу: когда к вам приходит человек, не надо его отправлять в администрацию Красноярска. Человек пришел к нам – мы ему помогаем. Если вопрос связан с земельными отношениями – свяжитесь лично и сопроводите решение его проблемы. «Одно окно» - это основная концепция. Районная администрация должна уметь решать все вопросы. Если эти вопросы выходят за рамки полномочий, то специалисты лично обращаются в администрацию города Красноярска.