Фото: Кинокомпания "Триикс Медиа"

С 30 января начнется показ сериала «Красный Яр», который был снят в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на замгубернатора региона Василия Нелюбина сообщают Sibnovosti.ru.

Сериал будет транслироваться на канале «НТВ». Картина состоит из 8 серий в жанре драмы. Начало в 22:00 часов.

Телесериал посвящен 200-летию Енисейской губернии. Через призму золотой лихорадки Сибири будут показаны две сюжетные линии – наше время и 1860-е.

Съемки проходили в Красноярске, Минусинске, Дивногорске, Шушенском и других районах края. Всего было задействовано 30 локаций.