В Красноярском крае за неделю обморожения получили 33 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю в Красноярском крае с обморожениями к врачам обратились 33 человека. Об этом сообщает региональный минздрав со ссылкой на Краевой центр медицины катастроф.

Из 33 пострадавших, 16 пациентов с обморожениями были госпитализированы, а 17 – наблюдались амбулаторно. Детей среди обратившихся не было.

За все время наблюдения в зимний период (с октября 2022 года) с обморожениями обратились 277 жителей Красноярского края, в том числе и 8 детей. Госпитализировать пришлось 130 человек (3 детей). За все время от обморожений скончались 10 человек – все взрослые.

В минздраве напоминают, что в мороз на улице нельзя согреваться алкоголем, так как человек не может адекватно оценить собственное состояние и теряет тепло. Ни в коем случае обмороженную кожу нельзя растирать снегом или шерстяной варежкой, так как это чревато микротравмами, через которые в организм может попасть инфекция.