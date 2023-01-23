В Красноярском крае растет скорость мобильного интернета

В 24 регионах страны, включая Красноярский край, МегаФон проводит работы по увеличению емкости мобильной сети. Благодаря программе модернизации, уже на треть выросла скорость мобильного интернета. По программе рефарминга* сотовой связи происходит перевод частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Это позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Так, в Красноярском крае инженеры компании улучшили сеть более чем в 160 населенных пунктах, в том числе в Зеленогорске, Железногорске, Енисейске и Ачинске, а также небольших селах.

Сначала во всех регионах специалисты провели анализ потребления мобильного трафика и с помощью инструментов Big Data спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга – расчеты помогли определить территории, на которых потребуется дополнительная емкость.

– Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок, – пояснил технический директор МегаФона Алексей Титов. – Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов.

Как технически это происходит: диапазон 1800 МГц используется исключительно для 4G, в современный стандарт связи переводится часть спектра 900 МГц. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Как результат, использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. Такое улучшения качества сети почувствовали и абоненты оператора и в Красноярском крае – на территории, где провели модернизацию, живет более 800 тысяч человек.

Для дополнительного увеличения емкости сети под 4G на ряде территорий было отдано две три диапазона 2100 МГц. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков. По словам специалистов компании, программа рефарминга продолжится и в 2023 году.

НАША СПРАВКА

Рефарминг – перевод частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.