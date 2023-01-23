В Красноярске экс-главу строительной компании осудили на 3 года за растрату 91 миллиона рублей

Юрий Туров. Фото: Красноярский городской Совет депутатов

В Красноярске вынесли приговор бывшему председателю совета директоров ЗАО ПСК «Союз» Юрию Турову за растрату. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Организация, которую возглавлял Туров, строила в Красноярске дома и выполняла функции управляющей компании. Как сообщает региональная прокуратура, с 2015 по март 2017 года собственники 44 домов перечислили в УК за оплату коммуналки более 153 миллионов рублей.

Однако до ресурсоснабжающих организаций дошло лишь 62 миллиона рублей. Оставшиеся деньги Туров потратил на свои нужды, в том числе на оплату долгов. Все вскрылось после проверки.

Часть денег все же удалось вернуть. Компании-ресурсники подали несколько гражданских исков. В итоге ПСК «Союз» возместили ущерб на сумму более 80 миллионов.

Суд признал Юрия Турова виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения колонии общего режима. Однако у предпринимателя еще есть время на обжалование.