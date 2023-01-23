В Красноярском крае «Кракена» еще нет, но появился «Цербер» и «Гиппогриф» Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю в Красноярском крае зафиксирован 371 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекций. Такую информацию приводит в своем телеграм-канале главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Многих сейчас беспокоит, какой штамм циркулирует в регионе и не дошел ли до нас новый под названием «Кракен». Нет, в крае его еще нет. Однако за последние две недели обнаружены генетические линии «Омикрона, которые ранее в нашем субъекте не регистрировались – это ВQ.1.1 («Цербер»), BF.7 и BQ.1.2.

Управлением Роспотребнадзора ежедневно проводится работа по отслеживанию циркуляции штаммов COVID-19. Мониторинг показывает, что в настоящее время в крае стал значительно чаще выявляться штамм «Гиппогриф» (ХВВ.1). В ведомстве уверили, что несмотря на разнообразие штаммов и возможное появление на территории «Кракена», введение дополнительных ограничительных мер не потребуется.