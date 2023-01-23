В Красноярске полиция проверяет переписку учителя с семиклассницей Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Красноярска начала проверку после выхода сюжета на телеканале «Енисей» о том, что в одной из школ города учитель оказывал недвусмысленные намеки в переписке со своей ученицей-семиклассницей. Заявления по данному факту не поступало ни от администрации школы, ни от родителей девочки. Однако правоохранителям этого не требуется.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, сейчас в рамках проверки установят обстоятельства появления сомнительной переписки, проведут анализ содержания сообщений на предмет возможного преступления. И уже по результатам будет принято решение о том, заводить ли уголовное дело или нет. Кроме этого, полиция подготовила информационное письмо для руководства школы и для управления образования города, в котором предупреждает, что нельзя скрывать подобные факты.