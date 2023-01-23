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НовостиПроисшествия23 января 2023 2:34

В Красноярске полиция проверяет переписку учителя с семиклассницей

В управление образования города направят предупреждение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске полиция проверяет переписку учителя с семиклассницей

В Красноярске полиция проверяет переписку учителя с семиклассницей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Красноярска начала проверку после выхода сюжета на телеканале «Енисей» о том, что в одной из школ города учитель оказывал недвусмысленные намеки в переписке со своей ученицей-семиклассницей. Заявления по данному факту не поступало ни от администрации школы, ни от родителей девочки. Однако правоохранителям этого не требуется.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, сейчас в рамках проверки установят обстоятельства появления сомнительной переписки, проведут анализ содержания сообщений на предмет возможного преступления. И уже по результатам будет принято решение о том, заводить ли уголовное дело или нет. Кроме этого, полиция подготовила информационное письмо для руководства школы и для управления образования города, в котором предупреждает, что нельзя скрывать подобные факты.