В лютый мороз на «Красноярских Столбах» мужчина обморозил ногу. Фото: Служба спасения Красноярского края

В южных районах Красноярского края лютый мороз. Столбик термометра опустился ниже минус тридцати градусов. Самое время остаться дома или, максимум, если так хочется гулять – то пройтись по ближайшему скверу. Однако кому-то очень нужен экстрим – дело, конечно, личное, но порой любители риска забывают о простых правилах безопасности.

Накануне, в воскресенье 22 января, спасателям поступил сигнал из территории национального парка «Красноярские Столбы» - требовалась экстренная помощь мужчине 1986 года рождения. Он получил обморожение левой стопы 2-3 степени, требовалась эвакуация. На место выдвинулись специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. Они доставили мужчину до улицы Свердловской, где передали ожидавшей его медицинской бригаде, о чем рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск.