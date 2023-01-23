В Красноярске на улице Лесопарковой «Лада Приора» врезалась в грузовик, водитель погиб

В Красноярске на улице Лесопарковой «Лада Приора» врезалась в грузовик. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске накануне в воскресенье, 22 января, произошла смертельная авария. Она попала на камеры уличного видеонаблюдения, установленной на высотке. На ней отчетливо видно, как автомобиль стремительно летит, обгоняя другие машины, вниз по Лесопарковой, причем по самой-самой крайней правой полосе. И врезается прямиком в прицеп припаркованного на обочине грузовика. Причем ее разворачивает и рикошетом кидает еще на служебный автомобиль наряда ДПС. Оба госавтоинспектора, судя по всему, остались невредимы и тут же кинулись оказывать помощь.

На первый взгляд кажется, что водитель просто не вписывается в поворот. Однако что же случилось на самом деле, выясняют полицейские. Доставать водителя из искореженной «Лады Приоры» пришлось спасателем, его передали бригаде скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. Очевидцы сообщают, что в салоне также находились женщина и ребенок, они находятся в больнице.