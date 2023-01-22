Красноярцы 70 раз пожаловались на скользкие тротуары за последние сутки

Фото: Надежда МАЙ

Красноярцы 70 раз за прошедшие сутки пожаловались на скользкие тротуары в службу 005. Как рассказали в управлении дорог и благоустройства города, чаще всего о них сообщали жители Ленинского района – поступило 16 заявок с просьбой устранить «каток». Ну а меньше всего проблем со скользкими тротуарами в Центральном районе – жалоб всего 4.

Каждое обращение на 005 оперативно передается в УДИБ. Специалисты реагируют довольно оперативно, даже несмотря на холод. Все участки, на которые жаловались горожане, были засыпаны.