В Хакасии мужчина замерз насмерть в -25 неподалеку от собственного дома

Фото: тг-канал ЦРОК.РФ

В Черногорске, Хакасия, мужчина замерз насмерть неподалеку от собственного дома 21 января. Температура воздуха в то время была около -25-26 градусов мороза. Как сообщает тг-канал ЦРОК.РФ, погибшего нашла продавщица цветочного. Женщина увидела лежащего человека, подбежала к нему, чтобы помочь, но поняла, что тот уже мертв. Она вызывала полицию. Как оказалось, мужчина проживает в том районе и довольно хорошо знаком с другими жителями. Они рассказывают в соцсетях, что до дома он не дошел всего несколько метров.

Известно, что мужчина упал и уже не смог подняться. Непонятно, стало ли ему плохо, а может он просто поскользнулся и травмировался так, что не смог встать. Возникает вопрос, неужели посреди дня во дворе не было ни одной живой души, которая могла бы позвать на помощь или помочь самостоятельно, пока мужчина был еще жив?

Сейчас по факту смерти жителя Хакасии полицейские проводят проверку. Они выяснят из-за чего же все-таки погиб мужчина, а также все обстоятельства произошедшего.