В Красноярске затопило двор на Ярыгинской набережной в -40

Момент потопа Скриншот: ТГ-канал Ильи Зайцева

В Красноярске в ночь на 22 января затопило двор и часть проезжей части на Ярыгинской набережной, 23, когда температура на улице была около -40 градусов. Видео потопа опубликовал в своем телеграм-канале депутат Илья Зайцев.

Как рассказали «Комсомольской правде-Красноярск» в аварийно-диспетчерской службе, порыв произошел в мусорной камере, длился около 7 минут, но этого времени хватило, чтобы во дворе и на Ярыгинском проезде повсюду распространилась вода.

Поврежденную трубу довольно оперативно подлатали, информация о затоплении была передана в УК, их специалисты совместно с городскими службами занимаются устранением последствий аварии.

Пока неизвестно, успели ли специалисты откачать воду или двор превратился в настоящий каток? В каком состоянии сейчас припаркованные автомобили? Смогли ли автовладельцы сдвинуть их с места или они примерзли намертво?