Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-37°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 3:47

В Красноярске закрыли улицу Молокова для строительства метро

В первые дни на перекрытом участке будут дежурить сотрудники ДПС для помощи в объезде
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске 21 января перекрыли улицу Молокова для строительства метро. Как сообщают в ГИБДД, теперь на том участке несколько дней будут дежурить сотрудники ДПС, чтобы помогать с объездной дорогой водителям, пока они не привыкнут к новой схеме движения.

Перекрыт участок от дома № 66 до здания № 41. Теперь проезд осуществляется по временной дороге-дублеру улицы Молокова. Она обустроена по четной и нечетной сторонам улицы. Дороги-дублёры представляют собой полноценные двухполосные проезды.