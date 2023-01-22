В Красноярске закрыли улицу Молокова для строительства метро

Фото: ГИБДД

В Красноярске 21 января перекрыли улицу Молокова для строительства метро. Как сообщают в ГИБДД, теперь на том участке несколько дней будут дежурить сотрудники ДПС, чтобы помогать с объездной дорогой водителям, пока они не привыкнут к новой схеме движения.

Перекрыт участок от дома № 66 до здания № 41. Теперь проезд осуществляется по временной дороге-дублеру улицы Молокова. Она обустроена по четной и нечетной сторонам улицы. Дороги-дублёры представляют собой полноценные двухполосные проезды.