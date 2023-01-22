В Красноярском крае за сутки в пожарах погибло 2 человека, еще трое серьезно пострадали

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за сутки при пожарах погибло 2 человека, еще трое серьезно пострадали. Как сообщают в МЧС, всего на территории региона было зафиксировано 21 возгорание.

Одна женщина погибла в Минусинске, еще одна – в Лесосибирске. В Минусинске пожар произошел пожар около 20:39 часов. Загорелись домашние вещи в одной из квартир в многоэтажном доме на площади 8 квадратных метров. Предварительно известно, что возгорание случилось из-за неосторожности при курении.

В Лесосибирске пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Сообщение о ЧП поступило в 03:44 – загорелась веранда и кровля частного дома. Огонь захватил 50 квадратных метров. К сожалению, владелицу спасти не удалось – пожарные при тушении обнаружили лишь её тело.