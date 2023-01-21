Губернатор Красноярского края помог семье с приемными детьми получить квартиру

Теперь девочки живут вместе Фото: Правительство Красноярского края

Теперь четырехлетняя Алиса Бакулина с 10-месячной сестрой Миланой и приемными родителями будет жить в новой квартире. Решить жилищный вопрос семье помог губернатор Красноярского края Александр Усс.

Накануне, 20 января, чиновник побывал в гостях у семьи. В новое жилье они переехали этой осенью. К слову, благодаря этому Алиса и смогла воссоединиться с сестрой, которая находилась в доме малютки.

Год назад Алиса написала письмо на «Елку желаний». Ее строчки снял и воплотил в жизнь Александр Усс. Он приехал в гости и подарил малышке детский фотоаппарат. Тогда семья жила в однокомнатной квартире и не могла забрать из детского дома родную сестру Алисы Милану. Глава региона пообещал помочь решить проблему, чтобы девочки росли вместе.

- Мы очень благодарны Александру Викторовичу, ведь наконец-то исполнилась наша мечта - и девочки теперь растут вместе. Они были в восторге от квартиры - радовались, что теперь им есть, где побегать, - сказала мама девочек Ольга Дюпина.

Губернатор же отметил, что рад видеть семью в новой квартире в полном составе.