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НовостиОбщество21 января 2023 9:30

В Красноярске отменили международные соревнования по сноуборд-кроссу

Причиной стали сильные морозы
Василина ВАСИЛЬЕВА
21 января должна была состояться церемония награждения

21 января должна была состояться церемония награждения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 21 января, в Красноярске должны были пройти финалы смешанной группы международных соревнований по сноуборд-кроссу. Однако они не состоялись из-за низких температур, сообщили в краевом минспорта.

Состязания планировалось проводить два дня. В пятницу, 20 января, за звание лучшего вышли бороться больше 50 спортсменов из России и зарубежных стран. Среди женщин лучшей стала Кристина Пауль – жительница Красноярского края. Второе место у Александры Паршиной из Магаданской области, третье – у Екатерины Локтевой из Санкт-Петербурга. Среди мужчин первое место завоевал Даниил Донских из Камчатского края, второе - Даниил Дильман из Новосибирской области, третье – Андрей Анисимов из Кемерово.

В субботу, 21 января, планировалось провести финалы смешанной группы на кластере «Сопка». Здесь же должно было состояться шоу-закрытие и церемония награждения. Но из-за морозов судьи решили отменить заезды.