Из-за мороза в Красноярске с рейса сняли 50 снегоуборочных машин

Автомобили не выдержали морозов Фото: управление дорог Красноярска

В ночь на 21 января на улицы Красноярска должны были выйти 150 снегоуборочных машин. Однако все пошло не по плану. Из-за морозов 50 единиц техники пришлось снять с рейса.

В управлении дорог Красноярска рассказали, что минувшей ночью температура опустилась до -35 градусов Цельсия. Таких морозов машины не выдержали – гидравлика в таких условиях не работает.

Всего в ночь на субботу в городе работало 122 единицы техники, дороги обрабатывались пескосоляной смесью. В выходной специалисты продолжают подсыпать город, чтобы минимизировать скользкость для безопасности его жителей. Днем на дорогах работало 56 машин и 107 рабочих.

- Холод холодом, а уборка максимально возможными ресурсами должна проводиться, - заключили в управлении дорог.

Пока часть дорожной техники стоит в утепленных боксах. Мастера чинят то, что сломалось от ночного мороза, чтобы при потеплении быть в полной боевой готовности.