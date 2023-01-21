В Солонцах во время ночного пожара в реабилитационном центре девушка спасла лежачего пациента

Горели два здания Фото: соцсети

Минувшей ночью в Солонцах Красноярского края случилось сразу два пожара. Видео с мест происшествий опубликовали в социальных сетях.

В комментариях очевидец рассказал подробности одного из происшествий. По словам красноярца, горел реабилитационный центр. Пожар начался в два часа ночи из-за короткого замыкания розетки.

К счастью, пострадавших не оказалось. Всех спасла некая девушка, которая успела вовремя вывести из здания всех людей. Спасти удалось даже лежачего пациента. Восьмерых человек перевезли в другой пансионат.

Также подписчики сообщают, что с огнем было справится непросто. Пожарные тушили его и водой, и пеной, но он только рос на глазах.

Второе возгорание случилось по улице Исторической, 54. В комментариях сообщают, что в этом месте находится трансформаторная будка.

Официальной информации от МЧС по поводу обоих пожаров пока не поступало.