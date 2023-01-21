С начала года в Красноярском крае загорелись 20 автомобилей

Машины горят из-за неправильного прогрева Фото: МЧС Красноярского края

Больше 20 автомобилей загорелись за неполый январь в Красноярском крае. В региональном МЧС отмечают, что чаще всего это получается из-за короткого замыкания проводки или неисправности машины, в том числе, и при прогреве авто.

Специалисты вспомнили несколько случаев. Например, в среду, 18 января, огонь повредил моторный отсек и салон легкового автомобиля в Октябрьском районе Красноярска. Пожар на площади 2 квадратных метра за 20 минут ликвидировали 9 человек и две единицы техники.

Моторный отсек огонь повредил и в другом авто 10 января. На этот раз пожар случился в поселке Саянский Рыбинского района. Его краевые огнеборцы потушили за полчаса.

Специалисты МЧС напомнили правила безопасного прогрева в морозы:

- нельзя отогревать автомобиль открытым огнем - при помощи паяльной лампы и газовой горелки;

- также не стоит использовать самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства;

- отогревайте машину в несколько этапов, постепенно увеличивая тепловое воздействие;

- если вам не удалось запустить мотор после 3-4 попыток, выдержите небольшую паузу, затем повторите попытку еще раз;

- если самостоятельно запустить двигатель не получается, обратитесь за помощью к профессионалам;

- не укутывайте двигатель старой верхней одеждой или одеялом – она может загореться. Для этого лучше использовать специальный теплоизоляционный материал, прикрепленный не к двигателю, а к капоту и таким образом, чтобы он не касался горячих деталей мотора;

- не устанавливайте в автомобиль для подогрева электрооборудование кустарного производства.

Что делать, если автомобиль загорелся:

- Воспользуйтесь огнетушителем. Если горит под капотом, осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, снегом, залейте водой.

Если потушить огонь самому не получается, отойдите от машины на безопасное расстояние и вызовите пожарных по номеру 101 или 112.