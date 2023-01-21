В Назарово полицейские помогли семье с роженицей, чей автомобиль слетел в кювет

Женщина родила сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря помощи полицейским жительница Назарово родила здорового сына. Но обо всем по порядку.

Утром полицейским поступило сообщение: на 72 километре дороги «Шарыпово-Назарово» в кювет слетел автомобиль

В Красноярском крае полицейские оказали помощь семье с роженицей, автомобиль которых слетел с трассы в кювет Skoda Rapid. В нем находились мужчина, его беременная жена и их трехлетний ребенок.

Наряд ДПС и бригада скорой помощи тут же выехали на место происшествия. Там уже выяснились подробности. Оказалось, что у беременной женщины отошли воды, и муж срочно повез ее в перинатальный центр города Ачинска. Из-за сильного ветра со снегом и плохой видимости водитель не справился с управлением, и его машину занесло в кювет. К счастью, никто не пострадал, но самостоятельно выехать на трассу водитель не смог.

Приехавшие на место медики доставили женщину в больницу. Маленького ребенка инспекторы пересадили в патрульный автомобиль, где он смог согреться. Также полицейские смогли найти человека, который помог вытащить из кювета застрявший автомобиль. Сотрудники ГИБДД убедились, что с машиной все в порядке и можно продолжить движение.

Глава семьи поблагодарил полицейских за отзывчивость и помощь в трудной дорожной ситуации и отправился к жене. В этот же день женщина родила сына, которого назвали Рауль.