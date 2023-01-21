Комната сильно пострадала Фото: МЧС по Республике Хакасия

В МЧС по Республике Хакасия уточнили информацию по вчерашнему пожару в Абакане. Выяснилось, что пожарный там все-таки пострадал, и это официально.

По информации МЧС, огнеборец надышался дымом, и ему потребовалась помощь медиков. Его осмотрели врачи и отправили домой, сейчас с ним все в порядке.

Также сообщается, что площадь, охваченная огнем была больше, чем сообщалось изначально – 24, а не 12 квадратных метров. Загорелись вещи в комнате на 12 этаже. Из дома эвакуировали 87 человек, из которых 9 – дети. Еще 137 жильцов выбрались сами. На месте работали 36 человек личного состава и 12 единиц техники.

Для пострадавших жильцов дома развернули пункт временного размещения. Он находится на базе школы №3. В нем сейчас пребывают 24 человека, шестеро из них – дети.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Его причины еще предстоит выяснить дознавателям Управления МЧС по Республике Хакасия.