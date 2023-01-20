В этих местах можно согреться Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Холода только крепчают, и уходить пока не собираются. На выходных в Красноярском крае обещают до -37 градусов мороза. В региональном МЧС напомнили, что на загородных трассах для безопасности водителей есть пункты экстренной медицинской помощи.

Специалисты поделились их адресами, а мы публикуем их для вас:

- В Енисейском районе - на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Каргино (на 241 км). Тел.: 8 (902) 978-91-83.

- В Балахтинском районе - на трассе М54 в районе кафе «Тайга» (на 136 км). Тел.: 8 (902) 978-91-84.

- В Козульском районе - на трассе М53 в районе 728 км. Тел.: 8 (902) 978-91-85.

- В Емельяновском районе - на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Придорожный (на 20 км). Тел.: 8 (902) 978-91-86.

- В Манском районе - на трассе М53 в районе 878 км (550 м слева от федеральной трассы около комплекса дорожного сервиса «Медвежий угол»). Тел.: 8 (902) 978-91-87.

Также загородных трассах размещено 99стационарных пунктов обогрева. Они вмещают больше 3700 человек. Пункты находятся в точках общепита и гостиницах:

- На трассе Р-255 «Сибирь» пункты обогрева расположены на 560, 583, 614, 655, 656, 688, 692, 711, 715, 716, 725, 729, 740, 760, 763, 771, 774, 776, 780, 782, 794, 798, 805, 845, 846, 857, 878, 892, 911, 921, 930, 941, 989, 1005, 1040, 1045, 1054, 1080, 1108, 1113, 1140 километрах.

- На автодороге Р-257 «Енисей» пункты обогрева расположены на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 236, 243, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 608, 611, 613 километрах.

- На трассах регионального значения:

- «Ачинск – Ужур – Троицкое» (13, 39, 75 км),

- «Красноярск-Енисейск» (32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км),

- «Канск –Абан – Богучаны» (58, 110, 112, 115, 167 км),

- «Шарыпово –Ужур – Балахта» (72 км),

- «Манзя – Нижнетерянск» (ледовая переправа, 3 км).