В Железногорске мужчина украл у знакомого 50 тысяч из холодильника и угнал мопед

Угнанный мопед Фото: МВД Красноярского края

Полиция Железногорска закончила расследование уголовного дела против 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже денег и угоне мопеда.

Все случилось в ноябре прошлого года. В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что из его садового домика, где он живет, пропали деньги, отложенные на ремонт. Их он хранил на нижней полке холодильника. На место выехали оперативники. Они обследовали дверь и комнаты домика, сняли отпечатки следов обуви. Улики привели их к местному жителю. Его задержали в поселке Верхняя Базаиха.

Он рассказал, что бывал в гостях у потерпевшего, но потом они поругались и престали общаться. В ноябре, будучи пьяным, он решил заглянуть в гости к старому товарищу, но дома никого не было. Тогда он залез на крышу, через дыру там проник внутрь и спустился на первый этаж – как рассказал на допросе, хотел там подождать хозяина. Заглянув в холодильник, мужчина увидел купюры - 52 тысячи рублей. Соблазн был велик, так что планы о примирении быстро поменялись: преступник забрал их и через крышу вылез наружу.

Дальше путь железногорца лежал к его возлюбленной, которая гостила у родных в поселке Верхняя Базаиха. Два дня мужчина тратил чужие деньги на выпивку и продукты, не скупился на угощения для знакомых. А потом его задержали. Заведено уголовное дело по статье «Кража».

Уже позже полицейские выяснили, что этот же мужчина за несколько дней украл оставленный без присмотра рядом с остановкой мопед. Сев на него, и увидев, что ключей в замке зажигания нет, красноярец проехал несколько метров и упал вместе с транспортом. Разозлившись, он докатил его до ближайшего оврага и бросил там. Чуть позже мопед нашли и вернули владельцу. По этому факту тоже завели дело по статье «Угон».

Сейчас оба дела объединили в одно. Мужчина находится по стражей. Вердикт ему уже вынесет суд. За кражу предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, за угон – до пяти лет.