Красноярские ИТ-специалисты могут получить отсрочку от весеннего призыва Фото: Мария ЛЕНЦ

ИТ-специалисты из числа жителей Красноярского края могут получить отсрочку от весеннего призыва. Прием заявок начнется с 23 января на портале госуслуг. Заполнить ее теперь можно самостоятельно. Подать заявление нужно до 6 февраля. Работодатель увидит его в своем личном кабинете на портале.

- Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Далее компании до 9 февраля необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры РФ через госуслуги. От одной организации может быть несколько списков. Затем Минцифры РФ передаст списки в Минобороны РФ до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке, - рассказали в региональном министерстве цифрового развития.

Теперь о тех, кто может рассчитывать на отсрочку. Это сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, которые подходят под условия:

- гражданство РФ;

- возраст 18-27 лет;

- высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;

- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.