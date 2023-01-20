В Красноярске мужчине плеснули в глаза уксусной кислотой, он полностью ослеп Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина полностью и безвозвратно ослеп от химического ожога после того, как ему в глаза попала уксусная кислота. Это бала не случайность, кислоту преднамеренно плеснула 45-летняя женщина. А произошло это в декабре 2020 года во время попойки: сначала веселились, затем возник конфликт, обвиняемая схватила бутылку с уксусом…

Сначала была проведена проверка в рамках Кодекса об административных правонарушениях, которая закончилась ничем, дело о побоях в полиции не стали заводить (видимо, слепота проявилась не сразу). Однако затем прокуратура отменила это определение. И теперь уже заведено дело по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время оно как раз передано в суд на рассмотрение, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

Однако это еще не все. Дело в том, что обвиняемая в настоящее время отбывает срок 4,5 года. На следующий день после того застолья с кислотой, она, не приходя в сознание от принятого количества спиртного, нанесла этому же самому мужчине удар ножом в грудь. Так что новая судимость отсрочит надолго ее возвращение домой.