Красноярская ГЭС выработала 1 трлн электроэнергии с момента запуска первого гидроагрегата

Рекордный показатель зафиксировали 20 января 2023 года в 11:20 утра по местному времени. Фото предоставлено компанией

Красноярская ГЭС компании Эн+ выработала 1 триллион киловатт-часов производства электроэнергии за весь период работы с момента запуска первого гидроагрегата в 1967 году. Станция стала второй ГЭС в России, достигшей такого показателя. Первой триллион киловатт-часов выработала Братская ГЭС.

Рекордный показатель на Красноярской ГЭС зафиксировали 20 января 2023 года в 11:20 утра по местному времени. Для понимания, что такое триллион киловатт-часов электроэнергии: в 2022 году электропотребление на всей территории России от Калининграда до Владивостока составило 1 триллион 110 миллиардов киловатт-часов.

Красноярская ГЭС. Фото предоставлено компанией

– Достижение таких показателей – результат уникальной технологии строительства, высокопрофессионального труда сотрудников, которые сохраняют и поддерживают техническое состояние станции, а также прогрессивная политика компании по развитию и совершенствованию технологий гидроэнергетики, – считает генеральный директор гидроэлектростанции Евгений Комиссаренко. – Программа «Новая энергия» – это не просто плановый ремонт, а комплексное обновление агрегатов и систем. В 2022 году мы успешно и в срок завершили капитальный ремонт 6-го гидроагрегата с заменой рабочего колеса гидравлической турбины. Это уже 4-ое рабочее колесо, которое заменили на станции с 2017 года. Модернизированные гидротурбины превосходят прежние по своим показателям, их КПД выросло до 96,7%. В этом году будет выполнен капитальный ремонт гидроагрегата №2, подготовительные работы уже начались.

Программа модернизации инициирована основателем компании Олегом Дерипаской и проходит на всех принадлежащих Эн+ ГЭС Ангаро-Енисейского каскада с 2017 года. Помимо Красноярской, в него входят Усть-Илимская, Иркутская и Братская гидроэлектростанции. После модернизации к 2022 году станции стали вырабатывать на 2 млрд кВтч больше чистой электроэнергии, используя тот же объем воды, что позволяет сокращать выбросы СО2 на 2,3 млн тонн в год.

– Для Красноярского края представляет огромную гордость, что Красноярская ГЭС, которая в прошлом году отметила 55-летний юбилей, является одним из флагманов российской гидроэнергетики. Станция обеспечивает более 30% всей производимой в крае электроэнергии, – подчеркнул министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев. – Это позволяет нам быть энгергопрофицитной территорией, а значит, активно и успешно развивать промышленность, жилищное строительство, а также экономику региона в целом. Сегодня Красноярская ГЭС переживает второе рождение. Идет активная модернизация станции, повышается надежность и безаварийность ее эксплуатации. И сегодняшнее событие – отметка в 1 триллион киловатт-часов производства электроэнергии за весь период работы станции – яркое тому подтверждение.