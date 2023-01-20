В Красноярске на Октябрьском мосту из-за аварии с тремя машинами собирается пробка. Фото: ГИБДД

В Красноярске на Октябрьском мосту произошла авария, которая уже доставила неприятностей автомобилистам, решившим проехать в сторону левого берега. Столкнулись три автомобиля и перегородили дорогу так, что заняли полностью крайнюю правую полосу. Так что сразу же началась собираться пробка, и это – еще до часа пик. Так что если есть возможность выбрать другую переплаву – лучше сделать это.

В пресс-службе ГИБДД города сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что на месте работает наряд дорожно-патрульной службы, устанавливая причины аварии. О том, если ли пострадавшие, пока неизвестно.

Добавим, что в Красноярске прогнозируют понижение температуры до минус 40 градусов, плюс объявляется режим черного неба. В совокупности эти два фактора приводят к густому смогу над городом и ограниченной видимости, следует быть внимательнее при движении.