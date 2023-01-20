В Эвенкии компания друзей убила знакомого за нежелание разрешить конфликт

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае вынесли приговор в отношении 40-летнего жителя Туры, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все началось 1 сентября 2006 года в райцентре Эвенкии – Туре. Местный житель и двое его знакомых поругались с криминальным авторитетом. Опасаясь, что испорченные отношения могут выйти боком, они решили нанести удар первыми – похитить недруга, попытаться разрешить конфликт, а если тот не согласится – убить.

Приятели назначили авторитету встречу, а когда тот пришел, избили его, положили в багажник и вывезли на смотровую площадку для разговора. Однако избитый мужчина мириться с обидчиками не захотел, чем подписал себе приговор. Его до смерти забили бейсбольными битами. Тело затем положили в покрышки и сожгли.

Раскрыть дело сразу – не удалось. На установление всех обстоятельств и розыск подозреваемых ушло полтора десятка лет. Пока осужден один из фигурантов – тот самый 40-летний мужчина, ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Дело двух соучастников находится в производстве суда, еще одного – в процессе расследования.