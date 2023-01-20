Из Красноярска в Челябинск прямые рейсы запустила авиакомпания Red Wings. Фото: аэропорт "Красноярск"

Российская авиакомпания Red Wings запустила прямой авиарейс из Красноярска в Челябинск и обратно. Полеты выполняются раз в неделю по четвергам, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта. Для многих этот рейс станет удобным способом быстро добраться до уральского города. Ведь в основном маршруты полетов пролегают через столицу, а оттуда приходится лететь в обратном направлении до места.

Расписание полетов составлено вполне удобно: вылет из Красноярска в 8:35 (все – по местному времени), прилет в Челябинск в 09:45 утра (учитывая разницу по времени между ними в два часа). Затем из Челябинска вылет в 02:25 ночи, а приземление в Красноярске в 07:25. Итого время в пути 3 часа.

По цене билета: в одну сторону от 5 515 рублей, туда обратно от 11 030 рублей. Приобрести можно как на сайте авиакомпании, там и на сайте аэропорта Красноярск.