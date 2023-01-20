Норильчанину вернули дорогую электрогитару, украденную знакомой. Фото: МВД

Полиция вернула норильчанину музыкальный инструмент, которого он лишился после дружеского застолья. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полицию

Неприятный для 19-летнего жителя Кайеркана случай произошел в декабре минувшего года. К молодому человеку в гости пришли двое – товарищ со своей девушкой. Компания провела время за накрытым столом, со спиртными напитками. А наутро, когда гости ушли, хозяин и обнаружил пропажу. Электрогитара была дорога ему сама по себе, плюс стоила 60 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что электрогитару прихватили 20-летняя знакомая потерпевшего. Не для себя – она передарила музыкальный инструмент подарила молодому человеку, который ей нравился. Уголовное дело заведено по статье «Кража».