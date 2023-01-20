Красноярцы смогут совершать банковские операции в Телеграме

По словам специалистов, запуск банка в Телеграме пройдет в несколько этапов. Сейчас сервис уже позволяет клиентам просматривать баланс карт и счетов, переводить деньги через СБП, пополнять счёт мобильного телефона. Позже появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me и другие операции.

Как рассказали в банке, у концу 2023 года пользователям будут доступны все повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в 2 раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет альтернативой приложению из AppStore.

«В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей. Сегодня мы запускаем для клиентов новый сервис и поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Благодаря инновационным технологиям, скорость проведения в нем повседневных операций вырастет более чем в 2 раза. Мы ожидаем, что наиболее интересно его развитие будет пользователям устройств на iOS, для которых он станет надежной заменой мобильного приложения», — рассказал Святослав Островский, член правления ВТБ.