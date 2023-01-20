Житель Красноярска в штанах выносил из магазинов продукты и товары. Стоп-кадр видео

Жителя Красноярска будут судить за 13 эпизодов магазинных краж. Дознаватели полиции Красноярска как раз окончили расследование уголовного дела. Началось все с заявления, которое поступило от администратора спортивного магазина, он сообщил, что неизвестный похитил куртку стоимостью более 6 тысяч рублей.

Начали просматривать записи с камер видеонаблюдения: действительно мужчина зашел в торговый раз, взял куртку и затем прошел в примерочную. Там убедился, что размер подходит, спрятал куртку под свою одежду и, как ни в чем не бывало, направился на выход. Полицейские вычислили и нашли 34-летнего подозреваемого.

В ходе следствия установили, что молодой человек – серийник, на его счету еще дюжина подобных преступлений. Все можно посмотреть на видео, которое «Комсомольской правде»-Красноярске предоставили в полиции города. С марта по июль 2022 года гражданин обносил магазины – запихивал продукты питания, одежду, дезодоранты в штаны и проносил мимо кассы. После продавал. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.