В Туве поймали браконьера, убившего краснокнижного манула. Фото: МВД

Тувинские полицейские совместно с госкомитетом по охране объектов животного мира и водных геологических ресурсов республики проводят проверку по факту незаконной добычи редкого хищника – кота-манула. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ.

В пресс-службе республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 17 января около 19 часов наряд ДПС остановил на автодороге Ак-Довурак – Абакан автомобиль «Лада Калина». Собирались просто проверить документы, для порядка. За рулем находился 43-летний житель села Аксы-Барлык, в салоне еще пассажиры.

Дорожные полицейские попросили еще открыть багажник, там нашли камуфляжный рюкзак, а в нем тушу дикого кота. Всех сразу доставили в отдел полиции для разбирательства.

- Установлено, что незаконную добычу «краснокнижного» животного осуществил 56-летний пассажир, который пояснил, что поставил проволочную ловушку в местечке вблизи села Дон-Терезин Барун-Хемчикского района. Туша манула изъята. Назначена экспертиза, - рассказал представитель полиции Тувы.

На браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконные добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Ему грозит срок до четырех лет и штраф до миллиона рублей. К тому же гражданин ранее был судим.