В Красноярском крае при строительстве школы в Зеледеево похищено 135 миллионов рублей. Фото: прокуратура края

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 135 миллионов рублей из бюджета при строительстве школы в поселке Зеледеево в Емельяновском районе. Суть этой криминальной истории такова: компания «КрасСтройКомплекс» выиграла торги на возведение здания для образовательного учреждения, работы длились с мая 2018 по декабрь 2019 годы.

Чтобы сэкономить, застройщик решил изменить (читайте: умышленно нарушить) утвержденную проектную и рабочую документацию. Материалы использовал подешевле, здание оказалось без централизованного водоотведения и средств пожаротушения, нарушены устройства гидроизоляции и иные строительные требования. По факту затраты составили 53,8 миллионов рублей.

Однако застройщик заполучил акт приема выполненных работ и подал документы на оплату, то есть продал здание за 135,3 миллиона рублей. Эти деньги директор фирмы положил себе в карман и использовал по своему усмотрению. А вскоре выяснилось – школу эксплуатировать нельзя, дети не могут там учиться. Так что судить сейчас будут директора строительной фирмы.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело на чиновников, которые должны были контролировать возведение школы и приняли ее у застройщика, уже находится на рассмотрении.