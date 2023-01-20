Жители Ленинского района Красноярска могут бесплатно поставить счетчики воды и газа Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска, проживающие в Ленинском районе, могут бесплатно поставить счетчики на газоснабжение, горячую и холодную воду. Однако, как уточнили в администрации района, не все - речь идет только о муниципальном жилье. Для этого необходимо подать заявление с указанием фамилии, имени, отчества и контактного номера телефона заявителя в отдел по работе с населением и общественному самоуправлению администрации района по адресу: улица Юности, 11, кабинет 1-11. Заявки принимаются в администрации района в течение всего года. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 264-65-36 и 264-14-64.

Руководитель администрации района Андрей Бардаев отметил:

- Установка приборов учета происходит исключительно по заявлению жителей района. В прошлом году было установлено одиннадцать счетчиков холодного и горячего водоснабжения и три газоснабжения.