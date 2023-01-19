Друзья из Красноярска купили фальшивые купюры, чтобы с их помощью обогащаться в магазинах

Четыре купюры парни успели "потратить" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следователи из Красноярска доказали вину четверых друзей в сбыте фальшивых купюр. Суд вынес молодым парням приговор.

Все началось в декабре 2021-го. В полицию позвонила кассир местного магазина, сообщив, что нашла фальшивую 5-тысячную купюру.

Вскоре задержали подозреваемых – четверых местных парней. Двоим на тот момент было 19 лет, остальным – 20 и 21 год. При них оперативники нашли еще одну оранжевую фальшивку.

Ранее не судимые парни стали фигурантами уголовного дела за сбыт поддельных денег. Полицейские выяснили: на сайте объявлений компания купила пять пятитысячных купюр за 9 тысяч рублей. Приобрели парни их специально, чтобы расплачиваться в магазинах, а реальную сдачу оставлять себе. Четыре фальшивки они успели «потратить».

Свердловский районный суд Красноярска рассмотрел дело и приговорил двоих обвиняемых к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно, их подельников – к 3 годам 4 месяцам условно.