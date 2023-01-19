В магазине Красноярска появилась капуста сорта «Теща золотистая» и огурец «Упругий хрустик»

Интересные названия нашли в местном павильоне Фото: Иван МАКЕЕВ

Семена овощей с забавными названиями появились в магазине Красноярска. На них обратили внимание специалисты краевого Россельхознадзора во время проверки павильона.

Оказалось, что таких семян в природе не существует. По крайней мере, они не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это является нарушением Федерального закона «О семеноводстве».

Понятное дело: такие название сотрудники магазина придумали, чтобы привлечь покупателя и повысить спрос на товар. Вот какие «сорта» нашлись в том магазинчике:

- капуста белокочанная сортов «Теща золотистая», «Три богатыря»;

- капуста цветная, сорт «Лиловый шар»;

- огурец сортов «Упругий хрустик», «Пучковый водопад», «Бодрый хрустячок», «Балконный хрустик», «Малосольчик», «Вкусная гирлянда», «Пучковый урожай», «Челябинский», «Всем на зависть», «Ацтеки и майя»;

- морковь сортов «Без сердцевины», «Красный мускат», «Пралине», «Длинная тупая без сердцевины», «Мо», «Голландская», «Оранжевый мускат», «Зимний цукат»;

- томат сортов «Вишня в шоколаде», «Король Сибири», «Монгольский карлик», «Мандариновая гроздь», «Бик биф», «Король Лондона», «Сердце Минусинска», «Трюфель желтый», «Король гигантов», «Большой куш», «Обские купола», «Гусиное яйцо», «Японский трюфель оранжевый»;

- перец сладкий, сорт «Сиеста»;

- перец острый сортов «Аджика», «Кайенский классический»;

- баклажан сортов: «Длинный фиолетовый», «Для барбекю», «Брюнет»;

- свекла столовая сортов: «Для борща», «Обыкновенное чудо», «Сибирский борщ», «Бон-бон», «Рубиновая луна»;

- кабачок сортов «Завтрак нефтянника», «Семеновна», «Оранжевый король», «Пират».

Специалисты напоминают: сорт обязательно должен быть включен в реестр. Только проверенные сорта могут обеспечить максимальный урожай и устойчивость к неблагоприятным условиям в определенном регионе. Рекомендации по отбору сортов для конкретных почвенно-климатических условий каждый год уточняются в пределах территорий республик в составе РФ, краев и областей.

В итоге предприниматель получил предостережение за нарушение обязательных требований.