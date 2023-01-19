В Красноярске внучка помогла бабушке спасти от мошенников 100 тысяч рублей

Звонивших представился сотрудником силовых структур

Благодаря внучке 85-летняя жительница Красноярска смогла сохранить 100 тысяч рублей. Родственница помогла бабушке избежать мошенников.

О случившемся пенсионерка сама рассказала полицейским. Жительница Свердловского района поделилась: ей позвонил мужчина с типичной для развода схемой. Мол, он – сотрудник силового ведомства, а ее деньги пытаются украсть. Чтобы этого не произошло, накопления нужно перевести на специальный счет.

Чтобы выполнить инструкцию, нужно было доехать до банкомата, но бабушка это делать побоялась – все-таки при себе у нее была крупная сумма. Тогда она и попросила приехать на помощь внучку. Узнав о случившемся, родственница предостерегла бабушку: это были мошенники.

Сейчас в полиции завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Пока оперативники выясняют личность преступника.

В то же время полицейские призывают красноярцев поговорить со своими пожилыми родственниками и предупредить о возможных случаях обмана. Если вдруг звонят с неизвестных номеров и просят перевести или передать деньги, лучше положить трубку.