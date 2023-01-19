Красноярские следователи доложат о расследовании дела против дебошира из DNS руководителю СК

Драка случилась 15 января Фото: СК Красноярского края

В Красноярске на два месяца задержали мужчину, устроившего драку в магазине DNS в микрорайоне Солнечном. Под стражей он пробудет до 16 марта 2023 года. Решение об этом суд принял в среду, 18 января.

Между тем глава российского следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, которое завели против красноярца за хулиганские действия и применение насилия к сотруднику Росгвардии.

Напомним, 15 января в торговом центре Красноярска мужчина спровоцировал конфликт и драку с подростком. В ссору вмешалась 65-летняя женщина, сделав дебоширу замечание. На него он отреагировал агрессивно, ударив ее. Причинил телесные повреждения хулиган и сотруднику Росгвардии, которые приехал на место происшествия.

Председатель СК России поручил руководителю Красноярского следственного комитета доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.