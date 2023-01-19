Красноярский боксер Марк Петровский готовится к рождению дочерей-близняшек

Марк Петровский Фото: телеканал "Енисей"

Отцом дочерей-близняшек совсем скоро станет Марк Петровский, боксер из Минусинска. О счастливом предстоящем событии мужчина рассказал в интервью телеканалу «Енисей».

Не только к отцовству, но еще и к поединку с африканским спортсменом готовится Марк. Соревнование пройдет в Москве 4 февраля, а девочки должны появиться на свет чуть позже – 7 февраля. Именно на эту дату врачи прогнозируют роды. Жена спортсмена Милена пока находится с родителями мужа. Рожать она планирует в Красноярске.

Родным мужчина доверяет, поэтому за супругу спокоен, и может сосредоточиться на бое.

- Готовлюсь еще усерднее, ответственность еще большая появилась, проведу бой, передам привет всем большой и надеюсь, уже поеду на выписку супруги из роддома, - рассказал в интервью будущий отец.

Марк и Милена обвенчались и поженились в Минусинске. Сама женщина родом из Подмосковья, с будущим мужем она училась на одном курсе.

Марк Петровский - чемпион России и мира по боксу, выступает в супертяжелой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России, член сборной России по боксу, серебряный призер командного Кубка России, чемпион России среди молодежи, чемпион Спартакиады молодежи России, многократный победитель и призер турниров всероссийского значения в любителях.