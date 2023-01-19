Жителя села Ванавара наградили Георгиевским крестом IV степени за участие в СВО

Сейчас мужчина дома, в окружении своей семьи Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сына Ванавары», жителя одноименного села Олега Волкова (имя изменено – ред.) наградили Георгиевским крестом IV степени. Такая информация появилась в паблике «Krasvegas I Красвегас» во «ВКонтакте». Сыном села красноярца называют местные жители.

Олег ушел на спецоперацию добровольцем в июле 2022 года. Несколько месяцев он находился на передовой, в гуще событий. За мужчину переживали все жители села.

За мужество и доблесть при выполнении задания по удержанию населенного пункта и помощь мирному населению, за боевые заслуги и храбрость, проявленную против неприятеля, Олега Волкова наградили Георгиевским крестом IV степени.

Сейчас мужчина дома, в окружении своей семьи – в родное село он приехал в отпуск. К приезду папы маленькая дочка Олега приготовила ему новогоднюю песню.