В Балахтинском районе далеко живущих от школы детей на уроки будет возить автобус

Дети ездят на уроки на автобусе Фото: прокуратура Красноярского края

Некоторое время в селе Кожаны Балахтинского района дети ходили в школу пешком. Причем некоторые из них живут достаточно далеко – в 3,5 километрах от учебного заведения. Теперь на уроки их будет возить автобус.

Это стало возможно благодаря вмешательству районной прокуратуры. Специалисты провели проверку Прокуратура Балахтинского района провела проверку.

Так, на сельской улице Заречная села живут 9 учеников местной школы. Расстояние от нее до образовательного учреждения – больше 3,5 километров. Причем, дети должны были добираться на занятия сами. Автобус сюда не ходил, районная администрация этот вопрос не решила.

В прокуратуре утверждают: «отсутствие транспортного обслуживания учащихся Кожановской СОШ нарушает их права на доступность образования, создает угрозу жизни и здоровью детей, которые добираются пешком до школы и обратно, в том числе в темное время суток».

Прокуратура направила в суд административный иск с требованием обязать районную администрацию разработать и открыть маршрут для школьников. Суд эти требования удовлетворил. Теперь каждый день по расписанию дети ездят на уроки на автобусе, а не идут пешком.