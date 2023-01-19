Прокуратура заинтересовалась разливом дизеля в Ярцево

На место выехал прокурор Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае началась прокурорская проверка из-за разлива 15 тонн дизельного топлива в Ярцево. На место выехал Енисейский межрайонный прокурор. Он планирует координировать работу следственно-оперативной группы. В проверке принимают участие и специалисты краевого министерства экологии и природопользования.

Предварительно установлено, что на складе хранения нефтепродуктов на почву вылилось порядка 15 тонн топлива. Окончательный объем, площадь загрязнения и причины разлива еще устанавливаются. Информации о том, что дизель попал в реку Енисей, нет.

Сейчас специалисты обезвреживают загрязненную территорию сорбентом, решается вопрос об отборе проб для определения степени загрязнения почвы и причиненного ей вреда. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Организованная по данному факту доследственная проверка контролируется прокуратурой.