Многодетных супругов из Минусинска осудили на три года за приковывание 14-летней дочери цепью к батарее в целях воспитания

Та самая цепь Фото: прокуратура Красноярского края

В Минусинске в суд направили уголовное дело против семейной пары из Зеленого бора. Они приковывали цепью к батарее свою 14-летнюю дочь – таким образом родители пытались наказать и вразумить ребенка.

По информации краевой прокуратуры, первый случай произошел 24 мая прошлого года. Девочку решили наказать за то, что пришла с прогулки позже, чем было оговорено в семье. В мае ребенка приковал отец с разрешения жены, 29 июля так поступила уже сама женщина. В ведомстве уточняют, что она была пьяна. Супруги были искренне уверены, что делают это на благо подростка, воспитывая его. Пока ребенок находился на привязи, родители ездили по своим делам.

Сейчас шесть детей супругов, в том числе и пострадавшая девочка, находятся на попечении государства, опека просит суд лишить их отца и мать родительских прав. Этот вопрос пока рассматривается.

Против супругов завели два уголовных дела – за незаконное лишение несовершеннолетнего свободы группой по предварительному сговору и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с жестоким обращением с ребенком. В четверг, 19 января, супругам вынесли приговор - 3 года и 2 месяца колонии с испытательным сроком в два года.

А прокуратура, в свою очередь, во время проверки нашла нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минусинска. В ведомстве уточняют, что специалисты не координировали органы системы профилактики, а индивидуальная работа с семьей не соответствовала программе реабилитации. К слову, семья год состояла на семейном учете. В итоге представление внесли в адрес главы города. По его результатам к дисциплинарной ответственности привлекли заместитель директора школы № 47, социальный педагог и сотрудник органа опеки и попечительства.