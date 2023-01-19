Второй фигурантке дела о хищении денег для одаренных детей красноярский суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста

Екатерина Романюк скриншот с видео: ЧП Красноярск

Красноярский суд назначил меру пресечения второй фигурантке дела о хищении денег для одаренных детей Екатерине Романюк. Как сообщили в СК, женщина будет находиться под домашним арестом, в отличии от своего коллеги Максима Гуревича, которого ранее арестовали на 2 месяца.

Напомним, что что Гуревич и Романюк частично признали свою вину в хищении денег.

В отношении Гуревича и Романюк – они оба руководители ООО «Современное производство» - было заведено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения». Мужчину и женщину задержали, следствие будет ходатайствовать в суд об их аресте.

В социальных сетях появилось видео с задержания телеведущего – добровольно Гуревич дверь открывать отказался, но когда спасатели достали болгарку и хотели её взламывать, сразу же появился на лестничной площадке. С обыском у Романюк все было более спокойно – в наручники женщину не заковывали, двери она открыла сразу же.

По версии следствия, директор и исполнительный директор, сговорившись между собой, в декабре 2021 года похитили из бюджета Красноярского края больше 5 миллионов рублей. Эти деньги были предназначены для закупки и вручения подарков одаренным детям в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта.

Выделяло их министерство спорта региона социально ориентированной некоммерческой организации - Красноярская региональная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». «Открытые сердца» наняли «Современное производство», чтобы те организовали мероприятие, церемонию награждения детей, закупили подарки.

В итоге Гуревич вместе с коллегой в договорах искусственно завышали стоимость работ, аренды оборудования, подарков и так далее.